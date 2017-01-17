LG G6 использует тепловые трубки

Компания LG сообщила, что в LG G6 используется новая технология тепловых трубок, создаваемых из меди. Они смогут более эффективно отводить тепло от компонентов мощного смартфона, включая, самое важное, аккумулятор. Снижение температуры ожидается на уровне 5-10%.

Кроме того, LG вводит правило более жестких тестов, связанных с безопасностью будущих гаджетов из-за сообщений о неполадках и даже возгораниях смартфонов главных конкурентов в лице Samsung и Apple. Например, некоторые тесты проводятся при температуре батареи на 15% выше, чем принято по стандартам США и Европы.

Вдобавок, самые греющиеся элементы в LG G6 располагаются в разных частях гаджета, далеко друг от друга.