Недорогой смартфон LG X300 работает на Android 7.0 Nougat
Компания LG представила на родном южнокорейском рынке смартфон среднего уровня LG X300. Смартфон сразу работает под управлением свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat.
LG X300 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронталной камерами, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.
Аккумулятор обладает емкостью 2500 мАч. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и NFC. Размеры составляют 144,8 x 72,1 x 8,09 мм, а вес — 142 грамма. LG X300 предлагается в серебристом и синем цветовых вариантах по цене около 216 долларов США.