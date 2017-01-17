В сети появились изображения OPPO Find 9

В Интернете появились изображения китайского смартфона OPPO Find 9, который должен выйти в этом году. Флагман компании оснащен довольно большим дисплеем, имеет тонкие рамки сверху и снизу. Физическая кнопка Home отсутствует.

Инсайдеры пишут, что в продажу поступят две версии — с чипом Snapdragon 635 и Snapdragon 835. Объем памяти также будет различен — 4 ГБ и 6 ГБ. Накопители будет иметь 64 ГБ или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Ходят слухи, что в качестве операционной системы используют не привычную Color OS (надстройка Android), а новую Find OS с системой искусственного интеллекта.  

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны OPPO Oppo Find 9

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