В сети появились изображения OPPO Find 9

В Интернете появились изображения китайского смартфона OPPO Find 9, который должен выйти в этом году. Флагман компании оснащен довольно большим дисплеем, имеет тонкие рамки сверху и снизу. Физическая кнопка Home отсутствует.

Инсайдеры пишут, что в продажу поступят две версии — с чипом Snapdragon 635 и Snapdragon 835. Объем памяти также будет различен — 4 ГБ и 6 ГБ. Накопители будет иметь 64 ГБ или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Ходят слухи, что в качестве операционной системы используют не привычную Color OS (надстройка Android), а новую Find OS с системой искусственного интеллекта.