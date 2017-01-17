Xiaomi Mix Evo на базе Qualcomm Snapdragon 835 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона под названием Xiaomi Mix Evo, который пока не был представлен официально.





По данным бенчмарка, смартфон базируется на мощном процессоре Qualcomm MSM8998, также известном как Snapdragon 835, и 4 ГБ оперативной памяти. Программной основой стала Android 6.0.1 Marshmallow.

Это пока все подробности, известные о характеристиках Xiaomi Mix Evo. Неясно и то, чем смартфон отличается от гигантского безрамочного Xiaomi Mi Mix, вышедшего в конце 2016 года. Возможно, Xiaomi Mix Evo станет более мощной версией Xiaomi Mi Mix.