ZTE рассекретила параметры липкого смартфона Hawkeye

Компания ZTE опубликовала подробные технические характеристики смартфона Hawkeye. Модель является смартфоном-победителем проекта «идейного» краудсорсинга Project CSX, она была официально представлена на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Финальное название смартфона — ZTE Hawkeye («соколиный глаз» — англ.). Для него уже запущена кампания по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter.





Как сообщает теперь ZTE, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной камерой 12 Мп+13 Мпс зумом на задней поверхности, 8-мегапикслеьной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 256 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, NFC.





Также отмечается Hi-Fi аудио, порт USB Type C, аккумулятор на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 2.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Сейчас желающие могут заказать себе на Kickstarter смартфон по цене $199. Поставки планируется начать в международном масштабе в третьем квартале 2017 года, ориентировочно в сентябре.

Напомним, еще на прошлогодней январской выставке CES 2016 ZTE анонсировала планы по созданию смартфона «всем миром». В августе открылся форум для сообщества и начали приниматься идеи к рассмотрению. Затем пользователи голосовали за одну из 20 лучших идей на форуме проекта. С момента открытия приема идей и концептов в рамках проекта было подано около 300 задумок.

В октябре был объявлен проект-победитель. Им стал Android-смартфон с такими особенностями, как отслеживания взгляда с помощью камер и сенсоров, а также прилипание к различным поверхностям, в том числе вертикальным.

С технологией отслеживания взгляда все более или менее понятно, эта функциональность может использоваться для управления без необходимости нажимать на кнопки и тасчкрин, она реализована с помощью фронтальной камеры. Прилипание планируется реализовать с помощью входящего в комплект специального чехла, частично изготовленного из самоклеящегося полимера. Надев такой чехол на смартфон, его можно будет "вешать" на стены и другие твердые поверхности.