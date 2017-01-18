Золотой Huawei P9 с кожей аллигатора символизирует дружбу Китая и России

Ювелирная компания Caviar совместно с Huawei создала ограниченный выпуск смартфона Huawei P9, посвященный России и Китаю. Представлены две модели — Russia Friendship edition и China Friendship edition.





Обе они золотое покрытие с ручной гравировкой, золотые таблички с цитатой из гимна страны и заднюю панель с золотым покрытием и кожей аллигатора. В модели «Россия» используются орнаменты и узоры,традиционные для русского зодчества, а в модели «Китай» — соответствующие национальные узоры, кроме того, на задней панели расположен объемный герб КНР с композитным гранитом.

Каждый смартфон выпущен тиражом из 88 экземпляров, в китайской традиции это число является счастливым. На боковую грань каждого устройства нанесена гравировка «Friendship edition». Также разработала подарочная шкатулка с двойным ложементом, предусматривающим размещение сразу двух смартфонов. Стоимость такого смартфона составляет 159 000 рублей.



