Google и LG готовят смарт-часы Watch Sport и Watch Style на Android Wear 2.0

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал рендеры и рассказал подробности о готовящихся к выпуску смарт-часах от Google и LG.





По данным источника, компании Google и LG сейчас сотрудничают по схеме, которая применялась при выпуске смартфонов и планшетов Nexus, но на данный момент речь идет о разработке первых смарт-часов на базе Android Wear 2.0 — моделей под названием LG Watch Sport и LG Watch Style.

Дебют смарт-часов ожидается 9 февраля на пресс-мероприятии, на котором состоится релиз финальной версии Android Wear 2.0. Продажи начнутся в США на следующий день. В течение февраля и марта часы станут доступны и в других регионах.

Часы получат круглые OLED-дисплеи, 4 ГБ памяти, поддержку Wi-Fi и Bluetooth, голосового помощника Google Assistant и кнопки в стиле колесика Digital Crown у Apple Watch. Главным отличием станет размер часов, но не единственным.

LG Watch Sport оснащается 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 480 x 480 пикселей, 768 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 430 мАч, GPS

3G/4G LTE, NFC с поддержкой Android Pay и пульсомером, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

LG Watch Style оснащается 1,2-дюймовым дисплеем с разрешением 360 x 360 пикселей, 512 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 240 мАч, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP67.