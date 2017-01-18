Производитель чехлов рассекретил дизайн Samsung Galaxy J7 (2017)

На Amazon обнаружилась подборка рендеров чехла с готовящимся к выпуску смартфоном Samsung Galaxy J7 (2017) , который пока не был представлен официально. Рендеры довольно подробно показывают дизайн будущей новинки с различных ракурсов.





Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy J7 (2017) оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с возросшим с HD (720 x 1280 пикселей) до Full HD (1920 х 1080 пикселей) разрешением, 13-мегапксельной основной и 5-мегапксельной фронтальной камерами, восьмиядерным процессором Qualcomm / Exynos, выросшим с 1,5 ГБ до 2 или 3 ГБ объемом оперативной памяти, а также 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается аккумулятор на 3000 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Дебют Samsung Galaxy J7 (2017) ожидается в апреле 2017 года.



