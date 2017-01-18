Смартфон Sony G3221 засветился в бенчмарке

Верифицированный аккаунт бенчмарка AnTuTu в Weibo, китайском аналоге Twitter, подтвердил некоторые характеристики готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia с модельным номером G3221, который пока не был представлен официально.


По данным бенчмарка, Sony G3221 базируется на чипсете MediaTek Helio P20, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается дисплеем неизвестной диагонали с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 23-мегапиксельной основой и 16-мегапиксельной фронатльной камерами.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Анонс Sony Xperia G3221 ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID SONY AnTuTu

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