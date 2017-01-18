Потенциальный наследник Sony Xperia XA показался на рендерах

Китайский ресурс Eprice.com.tw опубликовал новые рендеры, на которых, предположительно показан наследник смартфона Xperia XA среднего уровня, представленного в начале 2016 года.





Судя по изображениям, порт microUSB заменен на USB Type-C, а сканер отпечатков пальцев не предусмотрен. Показано три варианта расцветок — красный, сиреневый, синий.

В конце прошлого года Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks, опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением наследника Sony Xperia XA. Тогда сообщалось, что смартфон получит 5-дюймовый дисплей и размеры 145 x 66,8 x 7,99, порт USB Type-C, а также относительно доступную стоимость.