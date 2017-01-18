Недорогой смартфон ZTE Blade V8 Pro c двойной камерой поступил в продажу

Компания ZTE начала продажи смартфона Blade V8 Pro. Напомним, эта модель среднего уровня с c двойной камерой была представлена на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Теперь смартфон вышел в продажу в США по цене 230 долларов.





Камера смартфона состоит из двух 13-мегапиксельных модулей с двумя объективами, позволяющих менять глубину резкости и создавать снимки в стиле портретного режима на iPhone 7 Plus.



ZTE Blade V8 Pro оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основной стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку. Емкость аккумулятора достигает 3140 мАч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 2.0.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS, есть порт USB Type-C.