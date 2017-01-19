Анонс LG G6 назначен на 26 февраля

Компания LG Electronics начала рассылать приглашения на следующее пресс-мероприятие, назначенное на 26 февраля. Как раз к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





Приглашение показывает экран с соотношением сторон 18:9, что довольно прозрачно намекает на анонс флагманского LG G6, в котором будет использоваться именно такой дисплей.

Напомним, для него уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В недавнем тизере LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm. На нижней кромке расположился порт USB-Type C, а на верхней есть 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, судя по всему, сможет выполнять функции кнопки включения/выключения.