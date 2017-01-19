Nokia 6 раскупили буквально за минуту в первый день продаж

Еще вчера мы писали о том, что смартфон Nokia 6 вызвал ажиотаж в Китае, предварительную регистрацию на приобретение устройства прошли более миллиона жителей Поднебесной. Сегодня же, когда устройство за 1699 йюаней (примерно 14 700 рублей) начало продаваться эксклюзивно на платформе Jindong (JD.com), весь тираж был раскуплен буквально за одну минуту.

Внутри Nokia 6 находится чип Snapdragon 430 и 4 ГБ оперативной памяти. Гаджет оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, имеет накопитель на 64 ГБ, основную камеру на 16 Мп и фронтальный датчик на 8 Мп. Работает устройство от аккумулятора емкостью 3000 мАч.

Новая дата продаж Nokia 6 будет названа Jindong позднее. 

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Nokia 6

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