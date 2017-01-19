Смартфон Vivo V5 Plus получил двойную селфи-камеру 20+8 Мп

Китайская компания Vivo представила свежее пополнение V-серии, в которую входят ориентированные на любителей автопортретов смартфоны. Новая модель под названием Vivo V5 Plus может похвастаться двойной фронтальной камерой со вспышкой.





Основной модуль фронтальной камеры получил 20-мегапиксельный сенсор Sony IMX376, а второй — на 8 Мп для захвата информации о глубине при съемке селфи. Аналогичная фронтальная камера используется в прошлогодних Vivo X9 и X9 Plus.

Vivo V5 Plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев и 16-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3160 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Размеры составляют 152,58 x 74 x 7,26, а вес — 158,6 мм. Предусмотрена поддержка двух SIM-карт, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 и GPS. Работа производится под управлением Funtouch OS 3.0 на базе операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Смартфон предлагается в золотистом цвете. Vivo V5 Plus доступен для предварительного заказа по цене около 402 долларов США.