ASUS выпустит ZenFone 4 в мае

Компания ASUStek Computer планирует выпустить следующее поколение смартфонов ZenFone в мае 2017 года. Об этом рассказал тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники из цепочки поставок.


По данным источника, ASUS ZenFone 4 превзойдут прошлогодние ZenFone 3 по техническим характеристикам, они станут более высококлассными с более высокой розничной ценой.

Также отмечается, что выпуск ZenFone 3 Zoom запланирован на февраль, он был представлен на выставке CES 2017 в начале января. При этом смартфоны ZenFone AR с виртуальной и дополненной реальностью и ZenFone 4 во втором квартале должны повысить поставки и прибыль компании.

Источник
DigiTimes
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смартфон ANDROID ASUS ASUS ZenFone 4

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