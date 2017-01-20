ASUS выпустит ZenFone 4 в мае

Компания ASUStek Computer планирует выпустить следующее поколение смартфонов ZenFone в мае 2017 года. Об этом рассказал тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники из цепочки поставок.





По данным источника, ASUS ZenFone 4 превзойдут прошлогодние ZenFone 3 по техническим характеристикам, они станут более высококлассными с более высокой розничной ценой.

Также отмечается, что выпуск ZenFone 3 Zoom запланирован на февраль, он был представлен на выставке CES 2017 в начале января. При этом смартфоны ZenFone AR с виртуальной и дополненной реальностью и ZenFone 4 во втором квартале должны повысить поставки и прибыль компании.