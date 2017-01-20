JDI начала выпускать 5-дюймовые дисплеи WQHD

Компания Japan Display Inc. (совместное предприятие Sony, Hitachi и Toshiba) занялась серийным выпуском 5-дюймовых ЖК-дисплеем с разрешением WQHD (1440 x 2560 пикселей) и плотностью пикселей 500 ppi. По словам производителя, использование поликремния позволяет снизить энергопотребление и улучшить изображение. Кроме того, экраны получили более глубокий черный цвет благодаря технологии Pixel Eyes нового поколения.

Первые смартфоны с такими дисплеями появятся во второй половине 2017-го года.  

Источник
GSMArena
Теги
дисплеи JDI

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