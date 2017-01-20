Производитель чехлов рассекретил дизайн LG G6

Вслед за публикацией рендеров будущего флагмана Samsung Galaxy S8, производитель чехлов Ghostek частично рассекретил внешний вид готовящегося к выходу смартфона LG G6.


Как и в случае с Samsung Galaxy S8, Ghostek опубликовал рендеры LG G6 в защитном водонепроницаемом чехле, который частично открывает вид на сам смартфон, хоть и не полностью. По этим рендерам можно отметить, что смартфон тонок, получит двойную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.


Напомним, LG назначила следующее пресс-мероприятие на 26 февраля, как раз к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Предположительно, именно на нем и дебютирует LG G6.


Для него уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.


Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В недавнем тизере LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm. На нижней кромке расположился порт USB-Type C, а на верхней есть 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, судя по всему, сможет выполнять функции кнопки включения/выключения.

Источник
Ghostek
Теги
смартфон ANDROID LG LG G6

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