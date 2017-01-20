Nokia Lumia 1020 стал секвенсором ДНК

Ученые из Калифорнийского, Стокгольмского и Уппсальского университетов решили превратить смартфон Nokia Lumia 1020 в компактный секвенсор ДНК, а также в молекулярный анализатор. Сделать это удалось благодаря выдающейся даже по современным меркам камере устройства.

При этом, специалисты вложили всего 500 долларов и использовали необходимое ПО — преобразовывающее данные. Теперь, достаточно расположить перед 41 Мп камерой смартфона нужный элемент и получить о нем необходимую научную информацию. 

Источник
Nature
Теги
Nokia смартфоны Nokia Lumia 1020

Комментарии

Материалы по теме

41-мегапиксельный смартфон Nokia Lumia 1020 поступил в продажу в России

11 октября 2013

41-мегапиксельный смартфон Nokia Lumia 1020 представлен официально

11 июля 2013

41-мегаписельный смартфон Nokia Lumia 1020 выйдет в августе за $602

6 июля 2013

HMD представила свой первый смартфон Nokia 6

9 января

HMD представит пять смартфонов Nokia до осени

27 декабря 2016

В России открылся предварительный заказ на смартфон Nokia Lumia 1020

11 сентября 2013
Из рубрикиТелефоны
Microsoft тестирует книжный магазин в Windows 10
ASUS выпустит ZenFone 4 в мае
Производитель чехлов рассекретил дизайн LG G6

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 261
Компьютер месяца — январь 2017 258
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 160
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109