Nokia Lumia 1020 стал секвенсором ДНК

Ученые из Калифорнийского, Стокгольмского и Уппсальского университетов решили превратить смартфон Nokia Lumia 1020 в компактный секвенсор ДНК, а также в молекулярный анализатор. Сделать это удалось благодаря выдающейся даже по современным меркам камере устройства.

При этом, специалисты вложили всего 500 долларов и использовали необходимое ПО — преобразовывающее данные. Теперь, достаточно расположить перед 41 Мп камерой смартфона нужный элемент и получить о нем необходимую научную информацию.