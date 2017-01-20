Рассекречены три версии флагманского Xiaomi Mi 6

Китайские источники раскрыли подробности о трех вариациях готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, который пока не был представлен официально.


Как ожидается, предусмотрено три версии — под рабочими названиями Xiaomi Mi 6 Premier, Xiaomi Mi 6 Standard и Xiaomi Mi 6 Youth. Старшая модель, Xiaomi Mi 6 Premier, сможет похвастаться керамическим корпусом, OLED-дисплеем, загнутым на две боковые грани, с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной основной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Xiaomi Mi 6 Standard отличается от Premier некерамическим корпусом, плоским экраном, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Xiaomi Mi 6 Youth базируется на MediaTek Helio X30 с PowerVR 7XT Plus, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, но как и старшие "братья" получит двойную камеру. Цены составят порядка 290, 360 и 434 долларов США, соответственно.

Анонс Xiaomi Mi 6 ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
GizChina
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6

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