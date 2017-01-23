ВымпелКом и Huawei готовятся к запуску 5G

ВымпелКом (бренд «Билайн») заключил с компанией Huawei соглашение. В его рамках компании собираются совместно изучать и тестировать технологии, лежащие в основе сетей пятого поколения связи.





Как отмечает оператор, вместе с Huawei будут определены шаги по развитию сетей «Билайн» на пути к 5G. В первом квартале 2017 года планируется провести испытания технологий LTE-U (LTE-Unlicensed) и функций LTE-Advanced Pro.

Кроме того, в течение года компании собираются тестировать технологии «Интернета вещей», машинного взаимодействия (M2M), виртуального радио, а также решения для общественной безопасности, а также возможности для наращивания скорости и снижения задержек во время передачи данных.