Недорогой LG X230 готовится к скорому выпуску
Смартфон LG X230 получил сертификацию от организации Bluetooth SIG (Special Interest Group). Обычно сертификация Bluetooth SIG происходит за пару месяцев до релиза продукта, так что анонс можно ожидать уже в феврале 2017 года.
Судя по всему, это недорогая модель. На сайте организации, традиционно, предоставляется минимум информации о смартфоне. Так, упоминается лишь о версии Bluetooth — 4.2, что логично.
Тем не менее, в октябре прошлого года устройство уже засветилось в базе данных бенчмарка Geekbench. Тогда указывалось, что смартфон довольно простенький, работает на четырехъядерном Mediatek MT6737M с 1 ГБ оперативной памяти, а также операционной системе Android 6.0 Marshmallow.
ИсточникAndroidSoul