Вероятный смартфон Moto Z (2017) появился в базе данных Geekbench

Смартфон Moto Z стал вероятно первым правильным и востребованным модульным смартфоном на рынке. И в этом году, по всей видимости, производитель собирается выпустить обновленную версию устройства. В базе данных известного бенчмарка Geekbench как раз появилась информация о гаджете, который проходит под модельным наименованием Motorola XT1650 (предположительно это и есть Moto Z образца 2017 года).

Внутри новинки находится мощный 8-ядерный чип Snapdragon 835 (частота — 1,9 ГГц) и 4 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR4X (что странно, в этом году на рынке появится множество смартфонов уже с 6 ГБ). Работает гаджет на операционной системе Android 7.1.1. В одноядерном тесте Motorola XT1650 набрала 1930 баллов, а в многоядерном уже 6207 баллов.

Дата выхода новой версии Moto Z остается предметом для дискуссий. Однако следует учитывать, что предыдущая модель появилась в сентябре прошлого года.



