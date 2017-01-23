Samsung подтвердила выпуск наследника Galaxy Note 7

Несмотря на фиаско со взрывоопасным Galaxy Note 7, компания Samsung собирается выпустить наследника этого фагманского фаблета. Об этом рассказал Кох Дон Джин (Koh Dong-jin), руководитель мобильного подразделения Samsung, в интервью журналистам ресурса CNET после пресс-конференции, на которой были оглашены официальные причины возгораний смартфонов Galaxy Note 7.


Как заявил топ-менеджер, компания запустит улучшенный, более безопасный и инновационный Note 8. Таким образом, бренд Note было решено сохранить, несмотря на подорванную репутацию.

По словам представителя, покупатели Note показали себя в течение всей истории со взрывами и последующим отзывом Galaxy Note 7 как чрезвычайно лояльные клиенты. Кроме того, существует множество владельцев моделей Note 4 и Note 5, ищущих подходящий смартфон для апгрейда и они дали понять, что "хотят именно Note," — отметил Кох Дон Джин.

Источник
CNET
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 7

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