Samsung подтвердила выпуск наследника Galaxy Note 7

Несмотря на фиаско со взрывоопасным Galaxy Note 7, компания Samsung собирается выпустить наследника этого фагманского фаблета. Об этом рассказал Кох Дон Джин (Koh Dong-jin), руководитель мобильного подразделения Samsung, в интервью журналистам ресурса CNET после пресс-конференции, на которой были оглашены официальные причины возгораний смартфонов Galaxy Note 7.





Как заявил топ-менеджер, компания запустит улучшенный, более безопасный и инновационный Note 8. Таким образом, бренд Note было решено сохранить, несмотря на подорванную репутацию.

По словам представителя, покупатели Note показали себя в течение всей истории со взрывами и последующим отзывом Galaxy Note 7 как чрезвычайно лояльные клиенты. Кроме того, существует множество владельцев моделей Note 4 и Note 5, ищущих подходящий смартфон для апгрейда и они дали понять, что "хотят именно Note," — отметил Кох Дон Джин.