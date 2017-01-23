Белый Xiaomi Mi Mix вскоре поступит в продажу

Цзан Чжиюань (Zang Zhiyuan), глава отдела маркетинга китайской компании Xiaomi, в своем аккаунте в социальной сети Weibo сообщил о скором старте продаж белого Xiaomi Mi Mix.


Напомним, белая версия безрамочного смартфона-гиганта Xiaomi Mi Mix была анонсирована на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Белый Xiaomi Mi Mix получил те же особенности, что и черный, включая экран почти на всю переднюю поверхность и керамический корпус. Сроки начала продаж на момент анонса не объявлялись.

Главной отличительной чертой Xiaomi Mi Mix стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.

Поскольку кромка над экраном теперь оказалась недоступна для размещения датчиков, то вместо стандартного сенсора приближения используется ультразвуковая технология, а вместо стандартного динамика — специальная пьезоэлектрическая керамическая акустическая система. Специально созданная для Xiaomi 5-мегапиксельная фронтальная камера переместилась вниз экрана и на 50% меньше "обычной" камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Разрешение дисплея составляет 2040 x 1080 пикселей. Основная камера получила разрешение 16 Мп, фазовый автофокус и двухцветную светодиодную вспышку. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4400 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Источник
PlayfulDroid
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix

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