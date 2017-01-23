У Xiaomi появился первый официальный представитель в России

У китайской компании Xiaomi первый официальный представитель в России. Xiaomi уже подтвердила статус RDC Group как единственного официального представителя на территории Российской Федерации. На сайте mi.com размещена соответствующая информация. За продажи и маркетинг отвечает компания «Смарт оранж», которая является подразделением дистрибутора RDC Group.


При наборе в адресной строке браузера «mi.com» российские пользователи теперь переадресовываются на страницу Mi Russia (mi.com/ru). На ней размещена информация об официальной сертифицированной продукции Xiaomi, включая адреса монобрендовых магазинов и списокавторизованных сервисных центров.

Напомним, в конце прошлого года Xiaomi начала открывать монобрендовые магазины в России именно через RDC Group и ее торговое и маркетинговое подразделения «Смарт Оранж». Так, в октябре Xiaomi открыла свой первый собственный монобрендовый в России — в торговом центре «Калейдоскоп» в Москве. А в декабре открылся флагманский монобрендовый магазин в торговом центре «Авиапарк».

Источник
Xiaomi
Теги
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