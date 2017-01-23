ZTE признала ошибкой слабые характеристики липкого Hawkeye

Столкнувшись на краудфандинговой платформе Kickstarter с вялым интересом к липкому смартфону Hawkeye, компания ZTE признала ошибкой реализовать проект на основе не впечатляющей аппаратной платформы смартфона среднего уровня. В связи с этим производитель решил "прокачать" некоторые из параметров. Проблема в том, что принципиально изменить концепцию и сделать из Hawkeye уже не получится, поскольку Kickstarter не позволяет изменить стартовую цену — $199.





В связи с этим ZTE пошла на компромис — предлагает пользователям проголосовать за наиболее важные изменения на сайте проекта Project CSX. В качестве вариантов предлагаются процессор Snapdragon 835 вместо Snapdragon 625, аккумулятор на 3500 вместо 3000 мАч, стоковый Android с ПО для отслеживания взгляда, или предложить свой вариант одного наиболее важного изменения в спецификациях.

Напомним, модель является смартфоном-победителем проекта «идейного» краудсорсинга Project CSX, она была официально представлена на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Финальное название смартфона — ZTE Hawkeye («соколиный глаз» — англ.). Главными особенностями стали функция отслеживания взгляда с помощью камер и сенсоров, а также прилипание к различным поверхностям, в том числе вертикальным.

На прошлой неделе ZTE объявила, что смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной камерой 12 Мп+13 Мпс зумом на задней поверхности, 8-мегапикслеьной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 256 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, NFC. Также отмечается Hi-Fi аудио, порт USB Type C, аккумулятор на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 2.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Поставки планируется начать в международном масштабе в третьем квартале 2017 года, ориентировочно в сентябре.