Новый ZTE Nubia без заднего сканера отпечатков пальцев показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона ZTE линейки Nubia, который пока не был представлен официально. По дизайну модель похожа на флагманский Nubia Z11, но при этом не получила сканера отпечатков пальцев на задней панели.





Возможно, новый ZTE Nubia вообще не получит сканера отпечатков пальцев, или он будет интегрирован в домашнюю кнопку. Второй вариант выглядит более вероятным. Также не исключено, что в смартфоне будет использоваться решение Synaptics, когда сенсор встраивается под стекло. Это позволяет уменьшить кромки корпуса вокруг дисплея.