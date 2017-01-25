Смартфон AGM A8 защищен от ударов и воды

Компания AMG представила защищенный от ударов и воды смартфон A8. Гаджет выдерживает падения с 1,5-метровой высоты и защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. Под водой устройство может проработать 1,5 часа на глубине до 1,2 метров. Кроме того, новинка выдерживает температуры от -40 градусов до +80.

Внутри находится чип Snapdragon 410 с графикой Adreno 410, 3 ГБ оперативной памяти DDR3, накопитель на 32 ГБ. Гаджет оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 х 720 пикселей, двумя камерами, разрешением 13 Мп и 2 Мп.

Аккумулятор AGM A8 имеет емкость 4050 мАч. Работает смартфон на Android 7.0.