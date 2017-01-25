Смарт-часы Huawei Watch 2 с поддержкой сотовой связи дебютируют в феврале

Компания Huawei работает над следующим поколением своих смарт-часов. Об этом рассказал известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс Venturebeat.


По словам источника, Huawei Watch 2 окажутся более "спортивными", чем оригинал. 42-мм часы получат 1,4-дюймовый дисплей и, опционально, смогут работать с сотовыми сетями самостоятельно. Версия со встроенной SIM-картой сможет поддерживать передачу данных, принимать и совершать звонки, даже при отсутствии Wi-Fi-сети или подключенного смартфона.

Анонс Huawei Watch 2 ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
Venturebeat
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