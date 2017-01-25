Смартфон LeEco Le 2 подешевел в России

Компания LeEco объявила о снижении розничной цены в России на смартфон Le 2 — до 12 990 рублей. Аттракцион неслыханной щедрости имеет свои ограничения. Он продлится до 6 февраля в официальном интернет-магазине LeMall.ru. Кроме цены аппарата, есть еще одна причина поспешить: в рамках акции каждый покупатель получит в подарок наушники с технологией CDLA, защитное стекло для экрана, чехол-книжку и дополнительный кабель USB-C.







Напомним, LeEco Le 2 дебютировал в России в сентябре 2016 года по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей. LeEco Le 2 был представлен одновременно с LeEco Le Max 2 в Китае еще в апреле 2016 года. Они стали первыми современными смартфонами, лишившимися стандартного 3,5-мм аудиоразъема еще до того, как это стало мейнстримом. Вместо него предлагается использовать порт USB Type-C, в том числе, и для подключения наушников.





Смартфон заключен алюминиевый корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. LeEco Le 2 получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 8-мегапиксельную фронтальную и 16-мегапиксельную основную камеры. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятор на 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Le SuperCharge.

Поддерживаются две SIM-карты (но нет слота для карт памяти), LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS/A-GPS, ГЛОНАСС и BDS, есть инфракрасный порт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EUI 5.8.

Покупатели смартфона, вступившие в программу LeClub (это можно сделать с помощью приложения на смарфоне), получат к аппарату бонус: 3 месяца подписки в подарок от онлайн-кинотеатров: ivi, Megogo, Amediateka, и музыкального сервиса Zvooq, а также 50 литературных бестселлеров в подарок от Litres. Кроме того, члены клуба бесплатно получают второй год гарантии, страховку на разбитый экран на 3 месяца и курьерскую доставку при гарантийном обращении в сервис.

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