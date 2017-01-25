Анонс QWERTY-смартфона BlackBerry Mercury запланирован на 25 февраля

Компания TCL Communication Technology уже на янарской выставке CES 2017 показывала всем желающим смартфон под брендом BlackBerry с аппаратной QWERTY-клавиатурой на своем стенде. Теперь же стала известна дата официального анонса следующей новинки BlackBerry. Ее объявила BlackBerry через свой аккаунт в Twitter. Анимированный тизер показывает смартфон с QWERTY и дату — 25 февраля 2017 года, как раз к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





Очевидцы с выставки отмечали, что вся клавиатура может использовать как тачпад, а сканер отпечатков пальцев расположен в клавише пробела. Также есть порт USB Type-C на нижней грани, разъем для наушников на верхней грани. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Согласно более ранним неофициальным утечкам, смартфон BlackBerry с QWERTY-клавиатурой носит кодовое название Mercury и дебютирует под маркировкой DTEK70 в первом квартале 2017 года. Он оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и соотношением сторон 3:2, 18-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3400 мАч.

Напомним, в конце 2016 года было объявлено о заключении лицензионного соглашения между китайской TLC и BlackBerry, позволяющем TLC самостоятельно создавать и выпускать устройства под брендом BlackBerry. Последние смартфоны BlackBerry, DTEK50 и DTEK60, уже создавались с участием TCL. Сама же компания BlackBerry намеревается сосредоточится разработкой программного обеспечения и предоставлением его большим игрокам на рынке.