Производители AMOLED-дисплеев в Китае отстают от Samsung Display на 3 года

Аналитики из DigiTimes считают, что китайские производители AMOLED-экранов отстают от Samsung Display в технологическом плане на 3 года. Если корейский гигант выпустил гибкую AMOLED-панель в 2014-ом году, то китайцы сумеют ее представить только в 2018-ом.

Из-за этого поставщики из Поднебесной не могут рассчитывать на поставку экранов для Apple и других международных производителей смартфонов в ближайшие 5 лет. По слухам, именно Samsung Display готовит дисплеи для нового iPhone.

Однако на родном рынке китайские панели могут получить распространение в самое ближайшее время. А к 2020-ому году, благодаря стремительному развитию технологий и большим производственным мощностям, китайские компании будут производить больше AMOLED-экранов, чем Samsung Display и LG Display вместе взятые.  

Источник
DigiTimes
Теги
смартфоны дисплеи

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Анонс QWERTY-смартфона BlackBerry Mercury запланирован на 25 февраля
Ростелеком запустил мессенджер «Аллё» для звонков
HTC 10 и HTC 10 lifestyle начали обновляться до Android 7.0 Nougat в России

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 476
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — январь 2017 298
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 161
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83