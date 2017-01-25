Производители AMOLED-дисплеев в Китае отстают от Samsung Display на 3 года

Аналитики из DigiTimes считают, что китайские производители AMOLED-экранов отстают от Samsung Display в технологическом плане на 3 года. Если корейский гигант выпустил гибкую AMOLED-панель в 2014-ом году, то китайцы сумеют ее представить только в 2018-ом.

Из-за этого поставщики из Поднебесной не могут рассчитывать на поставку экранов для Apple и других международных производителей смартфонов в ближайшие 5 лет. По слухам, именно Samsung Display готовит дисплеи для нового iPhone.

Однако на родном рынке китайские панели могут получить распространение в самое ближайшее время. А к 2020-ому году, благодаря стремительному развитию технологий и большим производственным мощностям, китайские компании будут производить больше AMOLED-экранов, чем Samsung Display и LG Display вместе взятые.