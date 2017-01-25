Смартфон Xiaomi Mi 5C обрастает подробностями

В сети появились новые подробности о характеристиках, а также живые фотографии готовящегося к выходу смартфона Xiaomi Mi 5C, который пока не был представлен официально.

В том числе модель получила сертификацию китайского центр сертификации 3C (China Quality Certification Center). В списке 3C представлено всего пять моделей Xiaomi, сертифицированных недавно. Предположительно, модель под номером MAE136 и есть Xiaomi Mi 5C, также известный под кодовым названием Meri.


По предварительным данным, Xiaomi Mi 5C представляет собой смартфон среднего уровня с металлическим корпусом. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев,12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Pinecone, созданный дочерней компанией Xiaomi, с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-T860, или восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.1, GPS, есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8. Дебют Xiaomi Mi 5C ожидается в феврале 2017 года.

Источник
Anzhuo
Теги
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