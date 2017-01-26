«Найти iPhone» найдет примерное расположение утерянных наушников AirPods

Как мы уже сообщали вчера в новости об обновлении iOS до версии 10.3, приложение «Найти iPhone» получит функцию обнаружения не только ноутбуков, планшетов и смартфонов, но и беспроводных наушников AirPods, если те где-то случайно затерялись или, например, выпали из уха в офисе, на улице или в спортзале.

Как известно, AirPods не имеют GPS-модуля, поэтому используется таковой от iPhone или другого Apple-гаджета с GPS-модулем. На карте показывается последнее место, где AirPods находились рядом с вашим iOS-устройством. Так что точного места расположения, увы, увидеть не удастся, лишь примерное.

Если же AirPods потеряются дома, то они дадут о себе знать с помощью особого звукового сигнала.

Источник
Egadget
Теги
AirPods Find My iPhone

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