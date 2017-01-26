Следующее поколение Pixel получит защиту от воды

Следующее поколение смартфонов Pixel от Google получит защиту от воды. Об этом сообщил Стивен Холл (Stephen Hall) из профильного ресурса 9to5Google.


Отметим, что Холл подтвердил этим более ранние сообщения о наследниках Pixel. В частности журналист Келси МакКлилан (Kelsey McClellan) из Wired рассказал после анонса Pixel со ссылкой на инсайдерские источники, что инженеры компании не успели реализовать защиту от воды, хотя изначально она была запланирована.

На днях в сети появились рендеры, якобы, нового поколения Google Pixel. Оригинальные Pixel и Pixel XL дебютировали в октябре 2016 года и защитой от воды они не обладали.

Источник
Stephen Hall
Теги
смартфон ANDROID Google Pixel Pixel

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