HTC ждет Snapdragon 835 для флагмана 2017 года

На выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания HTC представила продвинутый смартфон U Ultra с вспомогательным дисплеем, но он базировался на прошлогоднем процессоре Snapdragon 821. Как заявил в интервью журналистам Tbreak Чиалин Чанг (Chialin Chang), глава смартфонного подразделения и подключенных устройств в компании, настоящим флагманом HTC 2017 года будет вовсе не HTC U Ultra.





По словам топ-менеджера, HTC одной из первых выпустит смартфон на базе следующего флагманского процессора, когда тот станет доступен. Судя по всему, речь идет о процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm, хотя он и не был назван Чанг прямо.

Кроме того, Чиалин Чанг опроверг слухи о подготовке смарт-часов на базе Android, сообщения о которых время от времени всплывают в сети.