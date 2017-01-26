Топовый Huawei Mate 9 Porsche Design доступен для предзаказа

Компания Huawei анонсировала специальное издание Huawei Mate 9 Porsche Design еще в ноябре 2016 года. Он должен был выйти в продажу до конца года, но этого не произошло. Теперь на сайте Porsche Design открылся прием предварительных заказов на эту модель и объявлена дата начала поставок — 31 января 2017 года. Цена сохранилась на том же уровне, что и на момент анонса — 1395 евро.





Смартфон получил дисплей меньшей диагонали, чем у обычного Huawei Mate 9 — 5,5 дюйма, но повышенного разрешения Quad HD (2560 x 1440 пикселей), кроме того, он изогнутый и изготавливается по технологии AMOLED.

Как и обычный Huawei Mate 9, версия Porsche Design тоже основана на чипсете HiSilicon Kirin 960, но получила 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, слот для карточек microSD не предусмотрен.

Основная камера сертифицирована Leica, состоит из 20-мегаписельного монохромного модуля и 12-мегапиксельного цветного сенсора, оптической системы стабилизации изображения и двухцветной двойной вспышки. Камера использует 2-кратный гибридный оптический зум и гибридный автофокус 4-в-1, сочетающий лазерный фокус, фазовый автофокус, замер глубины и контрастный фокус. Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп. Поддерживается съемка 4K-видео, впервые для флагманов Huawei.

Предусмотрено две SIM-карты, поддержка LTE. Аккумулятор обладает емкостью на 4000 мАч с технологией Super Charge. Сканер отпечатков пальцев на задней панели поддерживает жесты. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.0.