Зеленый и сиреневый Huawei P10 показались на рендерах

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые рендеры готовящегося к выпуску флагманского смартфона Huawei P10, который пока не был представлен официально.

На этот смартфон показан в новых цветовых вариантах — светло-зеленом (мятном) и сиреневом. Тот же источник намекает на сотрудничество с Yamaha и Harman Kardon в том, что касается аудиосистемы смартфона.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei P10 станет наследником оказавшегося настоящим хитом Huawei P9 с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Huawei P10 может быть выпущен в течение второго квартала 2017 года. Предположительно, базируется на фирменном процессоре HiSilicon Kirin 960 и выйдет в двух версиях — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

По данным из бенчмарка GFXBench, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), восьмиядерным фирменным процессором HiSilicon Kirin 960 с графикой Mali-G71, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ на накопителе. Что касается камер, то указана 12-мегапиксельная тыльная и 8-мегапиксельная фронтальная. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Дебют Huawei P10 и P10 Plus ожидается на пресс-мероприятии 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei P10

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