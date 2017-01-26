Смартфон Huawei P8 Lite 2017 появится в Европе в феврале

Компания Huawei представила недорогой смартфон P8 Lite 2017 пару недель назад. Теперь стали известны сроки его выхода в продажу в Европе. Британское подразделение Huawei объявило о появлении Huawei P8 Lite 2017 года в магазинах с 1 февраля. Цена составит 185 фунтов стерлингов, а в остальной Европе — 239 евро.


В некоторых регионах Huawei P8 Lite 2017 будет выпускаться как Huawei P9 Lite 2017. Отметим, что смартфон с названием P8 Lite уже выпускался в 2015 году, также Huawei продавала и модель P9 Lite. При этом смартфон 2017 года выпуска получил заметно улучшенные аппаратные возможности по сравнению с предшественниками.

Huawei P8 Lite 2017 оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 655 с графикой Mali-T830MP2, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
Neowin
Теги
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