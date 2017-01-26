Japan Display представила гибкий LCD-экран для будущих iPhone

Компания Japan Display представила свою новую разработку — гибкий дисплей под названием Full Active Flex для смартфонов, изготовленный по технологии LCD, а не OLED.


Особенно интересна эта разработка тем, что Japan Display является поставщиком компонентов компании Apple для iPhone. По данным The Wall Street Journal, осведомленные источники подтверждают заинтересованность Apple этим дисплеем для будущих моделей iPhone. В отличие от гибких OLED-дисплеев, такой экран будет дешевле в производстве при больших объемах.

Full Active Flex получил IPS-матрицу диагональю 5,5 дюйма, разрешением Full HD (1080 х 1920 пикселей), плотностью 401 пикселей на дюйм, яркостью 500 кд/м² и контрастностью 1500:1. В дисплее используется пластиковая подложка для обоих сторон жидкокристаллического слоя. Это позволяет использовать его в корпусах изогнутой формы, а также обеспечивает устойчивость к падениям.

JDI планирует начать массовое производство таких дисплеем в 2018 году.

Источник
Japan Display
Теги
смартфон iPhone LCD JAPAN DISPLAY

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