Sony готовит 4K-флагман Xperia на Snapdragon 835

Компания Sony собирается провести большой анонс к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Среди новинок будут присутствовать сразу пять смартфонов Xperia, возглавляемых мощным флагманом на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835. Об этом рассказал профильный грузинский ресурс Review.ge.





Флагман получил кодовое название Sony Yoshino. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), камерой на базе Sony IMX400, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDRR4.

Далее идет смартфон с кодовым названием Sony BlancBright. Он получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), камеру на базе Sony IMX400, процессор Qualcomm Snapdragon 835 или 653, 4 ГБ оперативной памяти.

Sony Keyaki окажется смартфоном среднего уровня с 5,2-дюймовым дисплеем разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 23-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, процессором MediaTek Helio P20, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Sony Hinoki станет одним из относительно доступных моделей. Он получил 5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальну камеры, процессор MediaTek Helio P20, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Характеристики Sony Mineo пока неизвестны, но его стоимость составит около 350 долларов США.