HMD опровергла выход белого Nokia 6 за пределы Китая

Как мы писали вчера, на Филиппинах у онлайн-ритейлера Lazada появился белый вариант смартфона Nokia 6. При этом официально продажи Nokia 6 за пределами Китая пока объявлены не были и белый вариант также не анонсировался. Теперь директор службы по связям с общественностью компании HMD Global опроверг существование такого устройства.


Он заявил, что компания не начинала продаж Nokia 6 на Филиппинах, продавец на платформе Lazada не является авторизованным ритейлером. То, что продажи начались "неофициально" было понятно с самого начала, а вот белый цвет, судя по всему, оказался просто ошибкой на сайте продавца, поскольку сейчас он уже демонстрирует изображение смартфона в черном корпусе.

Напомним, смартфон Nokia 6 вызвал ажиотаж в предзаказе и первый день продаж. Он стал первым смартфоном под брендом Nokia, который представила компания HMD Global. По словам производителя, Nokia 6 — это только первый из нескольких Android-смартфонов Nokia, дебют которых запланирован на первую половину 2017 года. Как ожидается, международная версия Nokia 6 дебютирует на выставке MWC 2017 в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-дисплеем со скругленными кромками, 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 128 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, USB OTG. Также стоит отметить стереодинамики. Размеры составляют 154 x 75,8 x 7,8 мм.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID Nokia фейспалм HMD Nokia 6

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