Samsung Galaxy C5 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy C5 Pro под модельным номером SM-C5010, который пока не был представлен официально.


Бенчмарк подтверждает, что смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 6.0.1 Marshmallow.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается Super AMOLED-дисплеем диагональю 5,2 с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), а также 16-мегапиксельными основной и фронтальной камерами, 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Анонс Samsung Galaxy C5 Pro ожидается в ближайшем времени. Смартфон уже получил сертификации от TENAA, FCC и WiFi Alliance.

Источник
Geekbench
Теги
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