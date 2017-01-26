Запрет на Samsung Galaxy Note 7 был снят Росавиацией

Росавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта) рекомендовало авиаперевозчикам снять запрет на использование на борту самолетов смартфона Samsung Galaxy Note 7. Дело в том, что компания Samsung прислала в агентство сообщение о блокирующем возможность зарядки батареи и подключения к мобильным сетям обновлении. Теперь «кирпич» опасности не представляет.

«В этой связи Росавиация обратилась к авиаперевозчикам с просьбой учесть информацию, предоставленную компанией Samsung Electronics о принятых мерах, и полагает возможным прекратить дальнейшее информирование пассажиров о запрете использования смартфонов Galaxy Note 7 на борту воздушного судна, включая провоз в багаже».