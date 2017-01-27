Новый BlackBerry-смартфон базируется на Qualcomm Snapdragon 425

В сети появилась информация о следующем смартфоне под маркой BlackBerry, который сейчас готовится к выпуску. Ей поделился Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter.





Причем речь не идет о модели под кодовым названием BlackBerry Mercury с аппаратной QWERTY-клавиатурой, чей официальный дебют ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Судя по всему, новинка под маркировкой BBC100-1 будет изготовлена совместным предприятием PT BB Merah Putih, которое заключило лицензионное соглашение с BlackBerry на прошлой неделе.

По данным источника, BlackBerry BBC100-1 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8 -мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается поддержка двух SIM-карт и аккумулятор на 3000 мАЧ.