Металлический HTC One A9s поступил в продажу в России

Российское подразделение HTC сообщило через свой Twitter о начале продаж смартфона HTC One A9s. Напомним, это модель среднего уровня, она была представлена на сентябрьской IFA 2016.





Смартфон не является наследником HTC One A9, скорее его упрощенной версией. Он заключен в металлический корпус и получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке. Самые заметные изменения дизайна — укороченная прорезь динамика и отсутствие логотипа HTC под дисплеем. Разрешение дисплея снизилось, процессор сменился с Qualcomm Snapdragon 617 на MediaTek Helio P10.





Смартфон оснащается 5-дюймовым Super LCD-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный MediaTek Helio P10, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 2 ТБ.

Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC. Аккумулятор обладает емкостью 2300 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 146,49 x 71,5 x 7,99, а вес — 149,8 грамма.

В официальном российском онлайн-магазине HTC One A9s предлагается за 18 990 рублей.