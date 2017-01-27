Google может выпустить бюджетную версию Pixel

Вчера мы сообщали о том, что следующее поколение Google Pixel получит защиту от воды. Кроме того, утверждается, что Pixel 2 будет иметь еще более продвинутую камеру, которая призвана хорошо снимать даже при плохом освещении.

Также появилась информация о бюджетной версии Pixel, Pixel 2B. Впрочем, насколько дешевым будет аппарат, не сообщается. Говорится лишь о том, что он окажется «значительно дешевле». Точно также, нет никаких данных о дате релиза и начинке. Вполне возможно, что об аппарате расскажут ближе к октябрю. Предположительно, именно тогда нас ждет запуск Pixel 2 (который, кстати, по прогнозам, окажется дороже предшественника примерно на 50 долларов). По аналогии с нынешними «Пикселями». 

Источник
9to5google
Теги
смартфоны Google Pixel

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Новый BlackBerry-смартфон базируется на Qualcomm Snapdragon 425
Потенциальный Samsung Galaxy Xcover 4 получил сертификацию Wi-Fi
Twitter променял Moments на Explore

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 315
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 168
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83