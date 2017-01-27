Флагманский Samsung Galaxy S8 показался на первом живом фото

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал первое живое фото готовящегося к выпуску флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 и подытожил подробности о характеристиках будущей новинки.





На фото можно увидеть переднюю и заднюю стороны Samsung Galaxy S8 довольно ясно и четко. Согласно данным источника, Samsung Galaxy S8, действительно, выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple.

Как можно увидеть, фирменная домашняя кнопка, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, рядом с камерой. Она оснащается сканером отпечатков пальцев.

Основная камера получила разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR) с новой возможностью "визуального поиска".

Подтверждается и голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона. На корпусе видны порты USB Type-C и 3,5-мм.

Аппаратной основой становится Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos , 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч для младшей модели и 3500 мАч для старшей модели. Также отмечается защита от воды.

Анонс Samsung Galaxy S8 Эван Бласс ожидает 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked, а не на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, как предполагали некоторый утечки. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 составит 799 долларов за 5,8-дюймовую версию и 899 евро за 6,2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7. Согласно более ранним утечкам, старт продаж намечен на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля.