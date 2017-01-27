Названы десять самых успешных производителей смартфонов из Китая
Руководитель компании IHS Technology Ванг Янг (Wang Yang) опубликовал в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) список из 10 самых успешных производителей смартфонв в 2016-ом году из Китая. Ожидаемо лидером оказалась Huawei со 139 миллионами реализованных устройств. Второе место заняла Oppo (только серия R9 была реализована в количестве 20 миллионов), а третье Vivo.
В десятку также вошли Xiaomi, Gionee и Meizu.
- Huawei — 139 миллионов
- Oppo — 95 миллионов
- Vivo — 82 миллиона
- Xiaomi — 58 миллионов
- ZTE — 57 миллионов
- Lenovo — 50 миллионов
- TCL — 34 миллиона
- Gionee — 28 миллионов
- Meizu — 22 миллиона
- LeEco — 19 миллионов
ИсточникBestChinaNews