Названы десять самых успешных производителей смартфонов из Китая

Руководитель компании IHS Technology Ванг Янг (Wang Yang) опубликовал в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) список из 10 самых успешных производителей смартфонв в 2016-ом году из Китая. Ожидаемо лидером оказалась Huawei со 139 миллионами реализованных устройств. Второе место заняла Oppo (только серия R9 была реализована в количестве 20 миллионов), а третье Vivo.

В десятку также вошли Xiaomi, Gionee и Meizu.

  1. Huawei — 139 миллионов
  2. Oppo — 95 миллионов
  3. Vivo — 82 миллиона
  4. Xiaomi — 58 миллионов
  5. ZTE — 57 миллионов
  6. Lenovo — 50 миллионов
  7. TCL — 34 миллиона
  8. Gionee — 28 миллионов
  9. Meizu — 22 миллиона
  10. LeEco — 19 миллионов

Источник
BestChinaNews
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