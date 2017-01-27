Названы десять самых успешных производителей смартфонов из Китая

Руководитель компании IHS Technology Ванг Янг (Wang Yang) опубликовал в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) список из 10 самых успешных производителей смартфонв в 2016-ом году из Китая. Ожидаемо лидером оказалась Huawei со 139 миллионами реализованных устройств. Второе место заняла Oppo (только серия R9 была реализована в количестве 20 миллионов), а третье Vivo.

В десятку также вошли Xiaomi, Gionee и Meizu.

Huawei — 139 миллионов Oppo — 95 миллионов Vivo — 82 миллиона Xiaomi — 58 миллионов ZTE — 57 миллионов Lenovo — 50 миллионов TCL — 34 миллиона Gionee — 28 миллионов Meizu — 22 миллиона LeEco — 19 миллионов