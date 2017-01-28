Известный блогер Эван Бласс (Evan Blass), славящийся публикацией инсайдерской информации, представил первое "живое" фото Samsung Galaxy S8, одного из самых перспективных смартфонов года. Опубликовал его ресурс VentureBeat. Кроме того, Бласс также заявил о презентации устройства 29 марта и подтвердил слухи о появлении сразу двух моделей с разной диагональю экранов. Корейский гигант готовит 5,8 и 6,2 дюймовые гаджеты.

На фото ниже изображен "крупный" Galaxy S8 с Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2960 х 1440 пикселей (QHD) и соотношением сторон 18,5:9. Экран занимает 83% лицевой панели. Примечательно также, что кнопка Home спереди отсутствует, а дактилоскопический датчик находится сзади. 3,5-мм разъем для наушников сохранился.

Внутри Galaxy S8 может находиться, как Snapdragon 835 (кстати, по слухам, именно из-за того, что вся стартовая партия SoC досталась Samsung, LG пришлось устанавливать в свой флагман G6 старый Snapdragon 821), так и Exynos, в зависимости от рынка. Бласс говорит о приросте производительности процессора по сравнению с прошлой моделью на 11%. Графический чип ускорился на 23%. Энергоэффективность уже на 20%. Оперативной памяти тут 4 ГБ, флеш-накопитель имеет емкость 64 ГБ.

Помочь в поиске информации призван продвинутый электронный помощник Bixby с продвинутой системой искусственного интеллекта. Бласс также подтверждает существование док-станции Samsung DeX, превращающей смартфон в полноценный настольный PC.

Старт продаж намечен на 21 апреля. Стоимость в Европе составит 799 евро для 5,8-дюймовой модели и 899 евро для 6,2-дюймовой, что на 100 евро дороже, чем у предыдущего поколения.